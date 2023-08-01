Не все сразу: новый регоператор объяснил, как будет убирать мусор в Волгограде и области





В Волгограде временный региональный оператор по обращению с отходами сегодня, 1 августа, приступил к исполнению своих обязанностей. Одновременно с началом разбора мусорных завалов, оставшихся в наследство от «Ситиматик-Волгоград», ООО «ЭкоЦентр» сообщило в первый день работы об открытии абонентских отделов и горячей линии для приема сообщений жителей Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», абонентские участки открылись в трех районах Волгограда – в Краснооктябрьском районе по проспекту Ленина, 88 (4 этаж, кабинет 16,17,18), в Тракторозаводском районе на Ополченской, 6, в Красноармейском районе на бульваре Энгельса, 26 А, а также в городах Волжском (ул. Московская, 3 (3 этаж) и в Камышине — ул. Ленина, 34.

– С первого дня абонентские участки переведены на усиленный режим – принимать потребителей будут с 8:30 до 19:00, – сообщили в пресс-службе регоператора. – Менеджеры компании работают как с физическими, так и юридическими лицами. В Урюпинске офис откроется в конце недели по проспекту Ленина, 76. Вторым этапом планируется открытие дополнительных абонентских отделов в других муниципальных образованиях.

По информации «ЭкоЦентра», в регионе в первую очередь с 1 августа будут освобождать контейнеры, чтобы жители имели возможность выбрасывать мусор в отведенные для этого емкости и не усугублять ситуацию с захламлением территории вокруг. Далее регоператор приступит к зачистке самих площадок.

Уточнить информацию по вопросам обращения с отходами можно по бесплатному номеру горячей линии 230-230 с 08.00 до 20.00 без выходных.

– Помимо прямых вопросов по вывозу отходов, по вопросу заключения договоров, регоператор «ЭкоЦентр» готов принимать от потребителей предложения и замечания по работе — это позволит улучшать качество оказываемой услуги, – сообщают в компании.

Напомним, накануне сообщалось о том, что новый региональный оператор 1 августа выведет на маршруты в Волгоградской области 350 единиц техники – в их числе: мусоровозы, ломовозы, самосвалы и др. техника. Волгоград, Городищенский и Светлоярский районы будут обслуживать 100 машин.

В целом, на разбор мусорных завалов в Волгограде и области уйдет не меньше месяца.