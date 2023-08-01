За работой нового регионального оператора по обращению с отходами в Волгоградской области установил надзор Экологический совет при региональном парламенте.

Напомним, что сегодня «ЭкоЦентр» приступил к исполнению своих обязанностей в качестве нового временного регионального оператора. По словам председателя парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководителя Экосовета Ирины Соловьевой, начиная с 1 августа в Волгоградской области стартуют совместные рейды общественников и экологов.

– Мы все прекрасно понимаем, что важно не только оперативно решать проблему с вывозом ТКО, но и впоследствии не допускать риска повторения ситуации, – сказала Ирина Соловьева. – Для этого свои усилия объединяют Экосовет, общественные организации, эксперты-экологи, муниципальные власти, которым предстоит на местах мониторить работу по обращению с твердыми коммунальными отходами, оперативно реагировать на сигналы жителей. Экологический совет будет держать «руку на пульсе» – организовывать выездные проверки, рейды, работать в тесном взаимодействии с профильными структурами администрации области.

Напомним, о решении расстаться с прежним регоператором по отходам ООО «Ситиматик-Волгоград» стало известно в июле этого года, когда на тематическое совещание Экологического совета неожиданно пришел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона дал личную оценку сложившейся ситуации – позиция главы региона была твердой и однозначной – люди не должны терпеть неудобства, необходимы жесткие меры реагирования.

Согласно федеральному законодательству статус регионального оператора присвоен ООО «ЭкоЦентр» временно. Организация будет заниматься вывозом мусора с 1 августа до завершения конкурсного отбора и заключения соглашения с новым региональным оператором.

Сегодня, 1 августа, временный регоператор приступил к работе, сообщив об открытии в трех районах Волгограда, а также в Волжском и Камышине абонентских отделов.

По информации «ЭкоЦентра», первым делом в регионе предстоит очистить контейнеры, чтобы волгоградцы могли выносить мусор. После этого регоператор приступит к расчистки контейнерных площадок.