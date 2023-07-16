Путин назначил новых судей в Волгоградской области

Общество 16.07.2023 07:39
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16.07.2023 07:39
В Волгоградской области судейское сообщество пополнилось тремя новыми судьями и одним председателем районного суда. Как сообщает V102.RU, в соответствии с указом президента РФ, Киквидзенский районный суд Волгоградской области возглавит Сергей Денисов.
Судьями Иловлинского районного суда назначены Андрей Кузнецов и Оксана Пичугина. Еще одно пополнение в Арбитражном суде Волгоградской области – Светлана Кислова будет работать здесь судьей.
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