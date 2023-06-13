Под Волгоградом фермер открыл стрельбу из-за выпаса коровы на его поле





Конфликт со стрельбой, в результате которого в больницу был доставлен 30-летний мужчина, произошел в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке полиции, жителя хутора Лысов доставили накануне ночью в больницу с огнестрельным ранением кисти и ноги, но от госпитализации мужчина отказался. Однако медики сообщили о случившемся в полицию.

По подозрению в причинении пострадавшему травм был задержан 57-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства. Полицейские установили, что конфликт возник из-за выпаса коровы.

- Главе КФХ не понравилось, что потерпевший выгуливает свою корову на его земле. Словесная перепалка переросла в конфликт, в результате которого подозреваемый произвел несколько выстрелов в потерпевшего из зарегистрированного травматического пистолета, - сообщили в ГУ МВД России по региону.













Проводится проверка. После установления тяжести вреда, причиненного потерпевшему, будет решаться вопрос о возбуждении в отношении фермера уголовного дела.

Фото пистолета: ГУ МВД России по Волгоградской области



