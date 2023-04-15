На танцующем мосту в Волгограде в массовом ДТП пострадали 7 человек

Происшествия 15.04.2023 13:50
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15.04.2023 13:50
В Волгограде на мосту через Волгу произошла серьезная авария. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось сегодня, 15 апреля в 11 часов 27 минут в районе съезда к хутору Бобры.
Столкнулись автомобили «Лада Веста», «Лада Xray» и микроавтобус "РАФ". Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают экипажи ДПС, инспекторы регулируют дорожное движение.
По предварительным данным, в ДТП пострадали 7 человек, в том числе трехлетний ребенок. Пациенты доставляются в медучреждения Волгограда.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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