Жителям Волгограда и области в выходные обещают +15 и дождь









Дождливые, но теплые выходные пообещали синоптики жителям Волгоградской области. По сообщению Волгоградского ЦГМС, сегодня, 18 марта, в отдельных районах области днем пройдет небольшой дождь. При северном и северо-восточном ветре порывы будут достигать 9-14 м/с.

Днем +3...+8º, местами до +10...+15º.

В Волгограде 18 марта временами будет дождливо. Температура воздуха днем прогреется до +12...+14º. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье, 19 марта, в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью температура опустится до 0...+5º, в отдельных северных районах до 0...-2º. Однако днем ожидается +5...+10º, местами до +15º.

В Волгограде в последний день выходных осадков не прогнозируют. Ночью столбик термометра опустится до +2...+4º. Днем потеплеет до +8...+10º. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»