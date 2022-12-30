В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продукты

В Волгограде за неделю до Нового года в цене существенно выросли почти все продукты питания. Особенно, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги мониторинга Волгоградстата, подорожали овощи, которые входят в состав традиционных праздничных салатов. Рекордсмены недели в этом отношении – свекла и морковь, без которых ни одной хозяйке не приготовить стандартную «Селедку под шубой».

Говядина (кроме бескостного мяса), кг – 0,17%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг – 1,44%

Куры охлажденные и мороженые, кг – 2,61%

Сосиски, сардельки, кг – 1,62%

Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг – 1,30%

Консервы мясные для детского питания, кг – 0,58%

Рыба мороженая неразделанная, кг – 0,76%

Масло сливочное, кг – 0,42%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л – 2,09%

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л – 0,47%

Сметана, кг – 0,29 %

Творог, кг – 0,25%

Яйца куриные, 10 шт. – 0,12%

Чай черный байховый, кг – 2,69%

Мука пшеничная, кг – 0,91%

Картофель, кг – 1,78%

Капуста белокочанная свежая, кг – 1,50%

Лук репчатый, кг – 2,56%

Свёкла столовая, кг – 8,07%

Морковь, кг – 5,49%

Огурцы свежие, кг – 8,63%

Помидоры свежие, кг – 0,87%

Яблоки, кг – 1,61%

Бананы, кг – 0,99%

Впрочем, если выехать за пределы областного центра, купить перечисленные продукты можно немного дешевле. Так, к примеру, свекла в регионе, сообщают статистики, подорожала на 7,07%, а морковь на 5,35%, куры на 1,90%, огурцы – всего на 6,09%.

В Волгограде, тем временем, остались прежними цены на печенье и подсолнечное масло. Подешевели: сахар, конфеты, соль и хлеб.