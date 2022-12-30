Общество

В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продукты

Общество 30.12.2022 15:02
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30.12.2022 15:02


В Волгограде за неделю до Нового года в цене существенно выросли почти все продукты питания. Особенно, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги мониторинга Волгоградстата, подорожали овощи, которые входят в состав традиционных праздничных салатов. Рекордсмены недели в этом отношении – свекла и морковь, без которых ни одной хозяйке не приготовить стандартную «Селедку под шубой». 

  • Говядина (кроме бескостного мяса), кг – 0,17%
  • Свинина (кроме бескостного мяса), кг – 1,44%
  • Куры охлажденные и мороженые, кг –  2,61%
  • Сосиски, сардельки, кг – 1,62%
  • Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг – 1,30%
  • Консервы мясные для детского питания, кг – 0,58%
  • Рыба мороженая неразделанная, кг – 0,76%
  • Масло сливочное, кг – 0,42%
  • Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л – 2,09%
  • Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л – 0,47%
  • Сметана, кг – 0,29 %
  • Творог, кг – 0,25%
  • Яйца куриные, 10 шт. – 0,12%
  • Чай черный байховый, кг –  2,69%
  • Мука пшеничная, кг –  0,91%
  • Картофель, кг –  1,78%
  • Капуста белокочанная свежая, кг – 1,50%
  • Лук репчатый, кг – 2,56%
  • Свёкла столовая, кг – 8,07%
  • Морковь, кг –  5,49%
  • Огурцы свежие, кг – 8,63%
  • Помидоры свежие, кг –  0,87%
  • Яблоки, кг –  1,61%
  • Бананы, кг – 0,99%

Впрочем, если выехать за пределы областного центра, купить перечисленные продукты можно немного дешевле. Так, к примеру, свекла в регионе, сообщают статистики, подорожала на 7,07%, а морковь на 5,35%, куры на 1,90%, огурцы – всего на 6,09%. 

В Волгограде, тем временем, остались прежними цены на печенье и подсолнечное масло. Подешевели: сахар, конфеты, соль и хлеб. 

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