В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продукты

В Волгограде за неделю до Нового года в цене существенно выросли почти все продукты питания. Особенно, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги мониторинга Волгоградстата, подорожали овощи, которые входят в состав традиционных праздничных салатов. Рекордсмены недели в этом отношении – свекла и морковь, без которых ни одной хозяйке не приготовить стандартную «Селедку под шубой».
- Говядина (кроме бескостного мяса), кг – 0,17%
- Свинина (кроме бескостного мяса), кг – 1,44%
- Куры охлажденные и мороженые, кг – 2,61%
- Сосиски, сардельки, кг – 1,62%
- Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг – 1,30%
- Консервы мясные для детского питания, кг – 0,58%
- Рыба мороженая неразделанная, кг – 0,76%
- Масло сливочное, кг – 0,42%
- Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л – 2,09%
- Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л – 0,47%
- Сметана, кг – 0,29 %
- Творог, кг – 0,25%
- Яйца куриные, 10 шт. – 0,12%
- Чай черный байховый, кг – 2,69%
- Мука пшеничная, кг – 0,91%
- Картофель, кг – 1,78%
- Капуста белокочанная свежая, кг – 1,50%
- Лук репчатый, кг – 2,56%
- Свёкла столовая, кг – 8,07%
- Морковь, кг – 5,49%
- Огурцы свежие, кг – 8,63%
- Помидоры свежие, кг – 0,87%
- Яблоки, кг – 1,61%
- Бананы, кг – 0,99%
Впрочем, если выехать за пределы областного центра, купить перечисленные продукты можно немного дешевле. Так, к примеру, свекла в регионе, сообщают статистики, подорожала на 7,07%, а морковь на 5,35%, куры на 1,90%, огурцы – всего на 6,09%.
В Волгограде, тем временем, остались прежними цены на печенье и подсолнечное масло. Подешевели: сахар, конфеты, соль и хлеб.