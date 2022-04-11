Волгоградский облсуд отменил приговор сборщику металлолома за «кражу» ржавой трухи

Волгоградский областной суд отменил приговор 35-летнему жителю Ленинского района Роману С., которого Ленинский районный суд признал виновным в краже сгнившей трубы. Судья Анна Епифанова вернула дело на новое рассмотрение и выпустила Романа из СИЗО, заменив ему меру пресечения на домашний арест, сообщил ИА «Высота 102» адвокат Александр Тарасов.
Дело о «краже» сгнившей ржавой трубы с полей одного из фермеров в Ленинском районе получило резонанс среди местных жителей. Роман С. три месяца выкапывал трубу на глазах у десятков людей, по его показаниям, с разрешения главы КФХ и его приятеля. С ними двоими Роман разделил деньги, вырученные от сдачи ржавой трухи в металлолом. Однако оба позднее обвинили его в краже трубы. В итоге Ленинский районный суд вынес решение – три года колонии общего режима. Гособвинение и сторона защиты обжаловали приговор.
– Прокурор поддержал заявленные в апелляционной жалобе требования об отмене приговора и возврате дела, – прокомментировал Тарасов состоявшееся сегодня заседание. – Судья выслушала все стороны, включая моего подзащитного. Представитель потерпевшей стороны просил суд оставить приговор первой инстанции в силе.
Повторное рассмотрение дела начнется до конца мая текущего года. Дело передадут другому судье – первый раз его рассматривал Дмитрий Молоканов.
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