В Волгограде откроют пять новых кладбищ и построят крематорий









Власти Волгограда запланировали реконструкцию существующих кладбищ и строительство новых объектов погребения. Как сообщает ИА «Высота 102», перечень таких объектов включен в положение о территориальном планировании городского округа до 2025 года.





В частности, речь идет о новых погостах в различных районах Волгограда. Так, в документ включен пункт о создании кладбища в поселке Верхнезареченский в Тракторозаводском районе города. Этот участок, напомним, активно осваивается в течение последних нескольких лет.





Запланировано строительство нового кладбища в районе авиагородка в Бекетовке Кировского района, на территории между поселками Гули Королевой и села Песчанка Светского района, а также юго-западнее поселка Водников Красноармейского района и около поселка Водстрой в Тракторозаводском районе. При этом два новых кладбища – в Советском районе и рядом с поселком Водстрой будут специализированные, предположительно, речь может идти о воинских захоронениях.





Также будет расширена территория существующего погоста северо-западнее хутора Овражный рабочего поселка Гумрак в Дзержинском районе, в Красноармейском районе – кладбища на ул. Костюшко. Также реконструкцию проведут в Советском районе на погосте, расположенном около поселка Горная Поляна на улице Лихачева и на кладбище в Красноармейском районе в поселке Сакко и Ванцетти.





Кроме того, в положении о территориальном планировании есть пункт и о строительстве крематория на территории Нового Ворошиловского кладбища.

Напомним, на территории Волгограда насчитывается 23 кладбища. Однако многие из них исчерпали свой ресурс, а некоторые уже закрыты для новых захоронений.