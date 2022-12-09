«Выстрел памяти» прогремел в Волгограде в честь Дня Героев Отечества

В Волгограде сегодня, 9 декабря, по случаю празднования Дня Героев Отечества артиллеристы ЮВО на южном склоне Мамаева кургана произвели «Выстрел памяти».

Как сообщает ИА «Высота 102», по традиции выстрел совершили из фронтовых 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3. В мероприятии были задействованы расчеты салютного дивизиона от гвардейского мотострелкового соединения ЮВО.





Напомним, ежегодно, начиная с 2007 года, в России 9 декабря чествуют тех, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. При этом свою историю праздник берет 18 веке, когда в 1769 году был учрежден орден Святого Георгия Победоносца.

Накануне, напомним, Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном мероприятии в Кремле. Губернатор Волгоградской области присутствовал при награждении президентом России Владимиром Путиным участников спецоперации, отличившихся в бою мужеством и отвагой. Глава государства вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда».





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»