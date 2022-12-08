Общество

Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном мероприятии в Кремле

Общество 08.12.2022 14:54
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08.12.2022 14:54


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в чествовании участников спецоперации, удостоенных звания Героя России, которое состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент России Владимир Путин вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда».

Участниками торжественного мероприятия стали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Сегодня мы отдаем дань уважения Героям Отечества. Люди разных эпох, времен, судеб и характеров, все они навеки вписали свои имена в историю нашего государства, совершили подвиги, выдающиеся поступки — ратные, трудовые, гражданские — во имя Родины, во имя наших людей. Кавалеры Ордена Святого Георгия, учреждённого ещё Екатериной Великой, Ордена Славы, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации — мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времён неразрывна, что священное чувство любви к Родине передаётся из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью,сказал Владимир Путин. — Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу. 

Высшие государственные награды вручены военнослужащим, которые, по словам президента, проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции. 

– Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию, – обратился Владимир Путин к участникам торжественного мероприятия. 

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