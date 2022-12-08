Путин назначил судей и председателя горсуда в Волгоградской области

Общество 08.12.2022 14:58
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08.12.2022 14:58
Указом президента России Владимира Путина в Волгоградской области назначены новые судьи в районных и городских судах, а также председатель Урюпинского городского суда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 20-страничный документ.
Согласно принятому решению, руководить Урюпинским городским судом будет Ирина Савченко. На должность заместителя председателя Ворошиловского районного суда назначен Федор Новиков.
Судейское сообщество в регионе пополнилось еще 7 новыми судьями. Екатерина Абакумова стала судьей Волгоградского областного суда, Клавдия Кузь и Ирина Малаева назначены судьями Волжского городского суда. Маргарита Кузнецова будет отправлять правосудие в Ворошиловском районном суде, Елена Бессалова - в Красноармейском районном суде, Инна Перебаскина - в Михайловском районном суде. Евгений Литвинов назначен судьей Руднянского районного суда.
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