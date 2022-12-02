Настоятель храма в Волгоградской области отправился на СВО полковым священником

Общество 02.12.2022 20:56
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02.12.2022 20:56
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы хутора Ветютнев Фроловского района отправился на передовую спецоперации полковым священником. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу «Фролово Za наших» в телеграмм-канале, 47-летний иерей Дмитрий Д. получил благословение епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея.
Священник уже не раз участвовал в доставке гуманитарной помощи для военнослужащих в зону СВО.
Иерей обратился с такими словами к участникам группы.— Я думаю, что наша совместная работа продолжится, станет ещё более продуктивной. Я буду с вами связываться и оттуда координировать. Бог вас благословит. А я прошу ваших молитв, - сказал он.
Фото https://frolinfo.ru
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