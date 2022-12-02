Настоятель храма в Волгоградской области отправился на СВО полковым священником





Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы хутора Ветютнев Фроловского района отправился на передовую спецоперации полковым священником. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу «Фролово Za наших» в телеграмм-канале, 47-летний иерей Дмитрий Д. получил благословение епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея.





Священник уже не раз участвовал в доставке гуманитарной помощи для военнослужащих в зону СВО.





Иерей обратился с такими словами к участникам группы.





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— Я думаю, что наша совместная работа продолжится, станет ещё более продуктивной. Я буду с вами связываться и оттуда координировать. Бог вас благословит. А я прошу ваших молитв, - сказал он.