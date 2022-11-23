В Волгоград с официальным визитом прибыла делегация Совета Федерации

В Волгоград сегодня, 23 ноября, с официальным визитом прибыли члены Совета Федерации РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», сенаторы во главе с первым вице-спикером верхней палаты российского парламента Андреем Яцкиным уже посетили памятные места города-героя и возложили цветы на Мамаевом кургане.

В состав делегации входят 11 сенаторов, в числе которых двое представителей Волгоградской области – Сергей Горняков и Николай Семисотов. По сведениям информационного агентства, члены СФ РФ в течение дня планируют принять участие в нескольких заседаниях.

– В ходе однодневного визита официальные лица планируют принять участие в межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGAʾ2022», – сообщили «Высоте 102» в администрации региона. – Также на Волжском трубном заводе с участием делегатов пройдет выездное совещание по вопросам обеспечения технологической и экономической безопасности РФ и развития промышленного потенциала регионов.