85 квартир закупает мэрия для переселения волгоградцев в 2023 году









Муниципалитет объявил аукционы на приобретение еще одной партии из 85 квартир, которые предназначены для переселения жильцов аварийных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, планируется приобрести

42 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир площадью от 27,9 до 87,5 квадратных метров. Процедура переселения стартует уже в 2023 году.





Согласно условиям контракта, в предоставляемых квартирах будут установлены кухонные плиты и сантехника, а также выполнена чистовая отделка. Перед приемкой жилья сотрудники администрации Волгограда проверят качество выполненных отделочных работ, а также их соответствие другим условиям договора.





Владельцы жилых помещений в аварийных домах получат квартиры в собственность, с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключаются новые договоры. Всего за время реализации программы, стартовавшей в регионе в 2019 году, властями уже приобретено порядка 1600 квартир в новостройках. Новое жилье передается горожанам по мере ввода домов в эксплуатацию.

Собственники жилого помещения также могут получить денежную компенсацию за свою недвижимость – более 300 владельцев жилых помещений, выбравшие этот вариант, уже получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей. Размер компенсационной выплаты в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты, за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного не в аварийных, а в технически исправных домах.





В общей сложности в ходе реализации программы из аварийных домов переселено порядка 3500 человек. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из аварийных 253 домов выберутся порядка 10 тысяч человек.



