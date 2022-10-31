Общество 31.10.2022 21:54
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31.10.2022 21:54
Волгоградский гарнизонный военный суд удовлетворил иск бывшего военнослужащего Руслана Махно, который оспаривал оставленную в его военном билете запись «склонен ко лжи и обману». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
- Он (суд – ред.) признал незаконным запись «Склонен ко лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины», - написал юрист. - Суд обязал командира войсковой части привести записи в военном билете в соответствии с нормативными актами.
Согласно картотеке Волгоградского областного суда, иск был рассмотрен 13 октября судьей единолично. Сторонами по делу выступали бывший военнослужащий, его представитель Максим Гребенюк и командиры двух войсковых частей.
Суд обязал командира войсковой части в течение месяца со дня вступления решения в законную силу привести записи в военном билете Махно на странице 15 и в п.15 сокращенного послужного списка его личного дела в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующим внесение записей в указанные документы.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда.
Фото: ИА «Высота 102»/ Павел Чиков /t.me
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