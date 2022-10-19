Общество 19.10.2022 21:27
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19.10.2022 21:27
В Волгоградской области утвержден порядок согласования мемориальных инициатив иностранных государств и компаний. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано главой региона.
Под мемориальной инициативой понимают обращение или ходатайство, поступившее на имя губернатора от иностранного государства или компании об увековечивании в Волгоградской области выдающихся лиц, значимых событий и организаций. Речь идет о наименовании улиц, парков, скверов, установки памятников, мемориальных досок и т.п.
В документе указано, что такая инициатива должна быть оформлена надлежащим образом. Ее необходимо подкреплять историческими и историко-биографическими справками, копиями архивных документов, пояснительной запиской.
В течение 5 дней после поступления мемориальной инициативы на имя губернатора ее направят в два комитета - облкомэкономразвития и облкультнаследия. Далее – в представительство МИД РФ в городе Ростове-на-Дону для получения письменных рекомендаций по результатам рассмотрения мемориальной инициативы. Только после этого ее направят на рассмотрение специальной комиссии, созданной в Волгоградской области. Ее возглавил председатель комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области Александр Баженов.
Отмечается, что решение комиссии носит рекомендательный характер. Комиссия доводит его до органа местного самоуправления, на территории которого планируется реализация мемориальной инициативы, для принятия окончательного решения. Также уведомляется и автор инициативы – иностранное государство или компания.
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