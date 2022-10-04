Подозрительное молоко волгоградского завода запретили поставлять в другие государства

Общество 04.10.2022 08:32
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04.10.2022 08:32
АО «Молсыркомбинат-Волжский» внесло корректировки в программу производственного контроля своей продукции после обнаружения растительных жиров и масел. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора, несоответствие продукции техническим регламентам было выявлено еще в июле этого года.
Однако на маркировке товара производителем было указано, что продукция изготовлена из цельного молока и молока обезжиренного. Выяснилось, что поставщиками сырья являются крестьянские фермерские хозяйства региона, а также предприятия других регионов страны.
Всего АО «Молсыркомбинат-Волжский» выработало более 6 тонн питьевого молока с неверной маркировкой, которое в дальнейшим было направлено на предприятия региона и торговые сети. Продукция также поступала в социальные учреждения Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей.
Производителю фальсифицированной продукции было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.
Однако при повторном отборе проб молока в рамках усиленного лабораторного контроля на предприятии АО «Молсыркомбинат-Волжский» также были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе в продукции.
Управлением Россельхознадзора в реестре таможенного союза и системы «Цербер» статус предприятия изменен на «Временно ограничено», в связи с чем в настоящее время подконтрольные товары, произведенные АО «Молсыркомбинат-Волжский», не могут перемещаться с территории одного государства на территорию других государств. В адрес предприятия направлено информационное письмо о введение временных ограничений на поставки продукции в страны таможенного союза.
В настоящее время предприятие внесены корректировки в программу производственного контроля, что в последующем поможет исключить фальсификацию при производстве продукции.
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