Роскачество обнаружило пальмовое масло в продукции Волжского молсыркомбината

В сливочном масле «Волжаночка», которое производит Волжский молсыркомбинат, специалисты Роскачества нашли фитостерины. Их наличие позволяет утверждать, что производитель использовал растительные жиры, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Речь идет о присутствии в продукции гидрогенизированного соевого масла, гидрогенизированного пальмового масла, кокосового масла и др. При том, что в составе всего исследованного масла были указаны пастеризованные сливки.

– Согласно Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», жировая фаза натуральных молочных продуктов должна содержать только молочный жир коровьего молока. Любое добавление жиров немолочного происхождения, а также растительных жиров недопустимо и является фальсификацией, – уточняет Татьяна Проворная, заведующая химико-токсикологическим отделом ФГБУ «Белгородская МВЛ».

Эксперты проанализировали продукцию, произведенную в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Курской, Свердловской, Волгоградской и Брянской областях, в Удмуртской Республике и Республике Татарстан. Главным критерием при закупке масла была невысокая цена (на момент закупки цена за 100 г составляла от 29,99 до 83 руб.). В этой ценовой категории волжское масло было одним из самых дорогих – 61 рубль за 100 граммов. Сливочное масло Волжского молсыркомбината с признаками фальсификата было обнаружено в Волгоградской области в одном из магазинов «Покупочка».

Информацию о выявленных нарушениях Роскачество направило в уполномоченные контрольно-надзорные органы. Также Роскачество проводит работу с производителями и торговыми сетями для снятия данной продукции с продаж и недопущению подобных нарушений впредь.



