Под Волгоградом отразили условную атаку на стоянку боевых самолетов

Плановая тренировка по противодействию терроризму прошла в смешанном авиационном полку, дислоцированном в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в район расположения условных боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию воинской части и стоянку боевых самолетов.
Под прикрытием бронетехники военнослужащие блокировали и уничтожили «нападавших», а также отработали вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом.
– В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения, – рассказали в пресс-службе округа.
Фото: пресс-служба Южного военного округа