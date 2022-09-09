В Волгограде похоронили погибшего на Украине Александра Шутова

В Волгограде сегодня, 9 сентября, простились с погибшим на Украине младшим сержантом Александром Шутовым. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили на Верхнезареченском кладбище Тракторозаводского района.

Как сообщили информагентству в военном комиссариате, 34-летний Александр Шутов погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Известно, что наш земляк ранее проходил службу в правоохранительных органах.

Фото и коллаж: личный архив Александра Шутова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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