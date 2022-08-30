Общество

Главу волгоградской фирмы оштрафовали за срыв благоустройства улицы Дзержинского

Общество 30.08.2022 15:32
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30.08.2022 15:32


Директор подрядной организации привлечен к ответственности за срыв срока выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в октябре 2020 года между МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» и ООО «ГринПарк» в рамках реализации нацпроекта был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы им. Ф.Э. Дзержинского.

Работы должны были сдать  не позднее 1 октября 2021 года, однако  это было сделано лишь в середине ноября.

По результатам проверки в отношении директора ООО «ГринПарк» Елены Зелениной было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 75 Ворошиловского судебного района Волгограда должностному лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Однако руководитель компании обжаловала  его в апелляционном порядке. 

Решением Ворошиловского районного суда Волгограда постановление мирового судьи оставлено без изменения и вступило в законную силу.

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