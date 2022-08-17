В суде Ростова допросят жену и дочь волгоградского генерала Музраева

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Бывшего силовика обвиняют в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, злоупотреблением должностными полномочиями и совершением теракта.

— Сегодня в процессе как свидетели защиты заявлены супруга и дочь моего подзащитного, — сообщил корреспонденту ИА «Высота 102» адвокат Музаева Владимир Семенцов.

Ранее информагентство сообщало, что в суде выступил депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов, поддержавший Михаила Музраева. Политик рассказал, почему он лично приехал в Ростов. Также по видеоконференцсвязи в Волгоградском гарнизоном суде по делу генерала выступил бывший мэр Волгограда Роман Гребенников. В разговоре с журналистами информационного агентства экс-политик отказался комментировать свое участие в процессе.

Известно, что в предыдущих заседаниях допросили еще шесть человек, предположительно ранее работавших в мэрии областного центра.

Экс-руководителю волгоградского СУ СК РФ грозит до 20 лет лишения свободы. Вместе с генералом по делу проходит известный в Волгограде бизнесмен Владимир Зубков. Ему вменяют совершение теракта в отношении губернатора Волгоградской области. Подсудимые свою вину категорически отрицают.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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