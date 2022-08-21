Марафонец сошел с дистанции в Волгоградской области из-за волка

Происшествия 21.08.2022 09:48
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21.08.2022 09:48
Чрезвычайное происшествие случилось во время марафона «ULTRA100», который проходит в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал организаторов, инцидент произошел с одним из участников марафона, которого преследовал волк.
Атлет принял решение сойти с дистанции, его забрала сопровождающая машина.
Напомним, в марафоне принимают участие спортсмены из 39 регионов России и четырех стран. Конечной точкой суперзабега стало озеро Круглое в Волжском.
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