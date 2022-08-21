Происшествия

Марафонец сошел с дистанции в Волгоградской области из-за волка

Происшествия 21.08.2022 09:48
0
21.08.2022 09:48



Чрезвычайное происшествие случилось во время марафона «ULTRA100», который проходит в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал организаторов, инцидент произошел с одним из участников марафона, которого преследовал волк.

Атлет принял решение сойти с дистанции, его забрала сопровождающая машина.

Напомним, в марафоне принимают участие спортсмены из 39 регионов России и четырех стран. Конечной точкой суперзабега стало озеро Круглое в Волжском.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.08.2022 10:48
Происшествия 21.08.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2022 08:39
Происшествия 21.08.2022 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.08.2022 10:17
Происшествия 20.08.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 20:43
Происшествия 19.08.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 18:13
Происшествия 19.08.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 16:00
Происшествия 19.08.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 14:15
Происшествия 19.08.2022 14:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 12:18
Происшествия 19.08.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 11:51
Происшествия 19.08.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 08:55
Происшествия 19.08.2022 08:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 20:25
Происшествия 18.08.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 17:59
Происшествия 18.08.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 16:34
Происшествия 18.08.2022 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 15:04
Происшествия 18.08.2022 15:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 13:46
Происшествия 18.08.2022 13:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:47
Коронавирус «скосил» за сутки 411 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Работодатели задолжали волгоградцам 22 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:48
В Камышине внедорожник врезался в дерево: трое пострадавшихСмотреть фотографии
09:58
Житель Волгоградской области хранил дома две осколочные гранатыСмотреть фотографии
09:48
Марафонец сошел с дистанции в Волгоградской области из-за волкаСмотреть фотографии
09:15
Коллективный иммунитет волгоградцев за неделю вырос на 0,1%Смотреть фотографии
08:39
В Волжском на территории школы рухнуло деревоСмотреть фотографии
08:07
Самую холодную ночь прогнозируют в Волгоградской области 21 августаСмотреть фотографии
07:16
«Бедные розы»: волгоградцы увидели сушь и увядание в центре городаСмотреть фотографии
23:28
Опубликована программа празднования 433-летия Волгограда: смотрим, куда сходитьСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде 25 августа откроют международный фестиваль «ЭкоБерег»Смотреть фотографии
19:25
Волгоградский врач рассказал, как выбрать обувь и рюкзак для школьниковСмотреть фотографии
17:49
Марсианские пейзажи: Волгоград в плену песчаной бури показали с высотыСмотреть фотографии
16:41
Видимость снижена до 100 метров: на трассе под Волгоградом бушует песчаная буряСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
В открывшемся магазине H&M в Волгограде выстроились очередиСмотреть фотографии
14:40
В Волгоградской области COVID-19 показал двукратный ростСмотреть фотографии
13:41
В 5 районах Волгоградской области восстановили электроснабжениеСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде на Мамаевом кургане развернут 60-метровый флаг РФСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде на Нулевой продольной сломанный водовод поливает автомобилиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Под Волгоградом 26-летняя многодетная мать сожгла лицо любовникуСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде с высоты показали разрушенную чашу бассейна у «Гасителя»Смотреть фотографии
10:17
Вылетела с трассы: под Волгоградом 46-летняя пассажирка иномарки повредила позвоночникСмотреть фотографии
09:15
Под Волгоградом пропала 83-летняя женщина с провалами в памятиСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
21:21
В Волгограде простились с Героем Соцтруда и экс-депутатом Анатолием ЛёгкимСмотреть фотографии
20:43
Ветер дует – щепки летят: в Волгограде начался деревьепадСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
«Отправили умирать»: онкобольного зэка освободили из волгоградской колонииСмотреть фотографии
18:44
Свалкам бой: в Волгограде ликвидируют три крупных мусорных полигонаСмотреть фотографии
18:13
В поселке Средняя Ахтуба энергетики устраняют последствия штормаСмотреть фотографии
17:51
Волгоградская область лидирует в ЮФО по доступности отдыха по программе кэшбекаСмотреть фотографии
 