На Нижнем Тракторном в Волгограде построят новый детсад









Администрация Волгограда объявила аукцион по определению подрядной организации, которая выполнит комплекс работ по адаптации проектной документации к земельному участку и строительству детского сада на 140 мест в Тракторозаводском районе. Новое дошкольное учреждение появится на улице Тракторостроителей на территории Нижнего поселка ВГТЗ, рассказали ИА «Высота 102» в администрации города.





По условиям муниципального контракта, подрядной организации предстоит выполнить топографическую съемку земельного участка, инженерные изыскания, получить технические условия присоединения объекта к инженерным сетям, после чего приступить к возведению объекта.





Дошкольное учреждение будет построено по проекту, признанному экономически эффективным и рекомендованному к строительству Минстроем России. По данному проекту уже построены два детских сада на 7 разновозрастных групп каждое в Кировском и Тракторозаводском районах. В здание садика предусмотрено размещение просторных групповых помещений с зонами для занятий и отдыха, спортивным залом, залом для музыкальных занятий, столовой, медицинским блоком и оборудованием. На прилегающей территории будут расположены малые архитектурные формы и выполнено озеленение.





Необходимость строительства объекта продиктована реализацией в ближайшей перспективе масштабного инвестиционного проекта по строительству на участке по ул. Тракторостроителей многоквартирных домов средней и высотной этажности.



