На Нижнем Тракторном в Волгограде построят новый детсад

Общество 18.08.2022 17:14
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18.08.2022 17:14
Администрация Волгограда объявила аукцион по определению подрядной организации, которая выполнит комплекс работ по адаптации проектной документации к земельному участку и строительству детского сада на 140 мест в Тракторозаводском районе. Новое дошкольное учреждение появится на улице Тракторостроителей на территории Нижнего поселка ВГТЗ, рассказали ИА «Высота 102» в администрации города.
По условиям муниципального контракта, подрядной организации предстоит выполнить топографическую съемку земельного участка, инженерные изыскания, получить технические условия присоединения объекта к инженерным сетям, после чего приступить к возведению объекта.
Дошкольное учреждение будет построено по проекту, признанному экономически эффективным и рекомендованному к строительству Минстроем России. По данному проекту уже построены два детских сада на 7 разновозрастных групп каждое в Кировском и Тракторозаводском районах. В здание садика предусмотрено размещение просторных групповых помещений с зонами для занятий и отдыха, спортивным залом, залом для музыкальных занятий, столовой, медицинским блоком и оборудованием. На прилегающей территории будут расположены малые архитектурные формы и выполнено озеленение.
Необходимость строительства объекта продиктована реализацией в ближайшей перспективе масштабного инвестиционного проекта по строительству на участке по ул. Тракторостроителей многоквартирных домов средней и высотной этажности.
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