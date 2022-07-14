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Волгоградских детей и подростков приглашают в бесплатный онлайн-лагерь со звездными вожатыми

Телеком 14.07.2022 09:19
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14.07.2022 09:19


МТС сообщает о том, что благотворительный проект «Поколение М» запустил первый всероссийский бесплатный онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет, где дети из Волгограда смогут развивать свои творческие способности, выполняя конкурсные задания от мастеров проекта, блогеров и звездных наставников. 
Онлайн-лагерь проходит в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» https://t.me/s/pokoleniye_mс 11 июля по 31 июля. В лагере организовано три смены, в которых возможность продемонстрировать свои работы в сети получают участники из любой точки России. Каждая смена длится одну неделю, можно участвовать в любом количестве смен онлайн-лагеря.
Инновационный подход к организации всероссийского онлайн-лагеря делает его доступным для всех – творческие мастер-классы открыты для любого подписчика телеграм-канала «Поколения М».
Каждую неделю победителей конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.
Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М». Но это еще не все: по завершению смены онлайн-лагеря все работы участников загружаются на сайт проекта www.pokolenie.mts.ru как участники основных творческих конкурсов проекта «Поколение М». Авторы творческих работ получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое. 
Программа онлайн-лагеря
«Заезд» в виртуальный лагерь происходит в три смены, различающиеся по тематике:
1. Музыка, вокал и танец: с 11 по 17 июля
2. Фотография: с 18 по 24 июля
3. Рисунок: с 25 по 31 июля
Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла «Gazgolder» Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тиха и другие. 
— Лето, наверное, единственное время года, которое ждут с нетерпением 9 месяцев в году, особенно – дети и подростки. Летом они получают отличную возможность попробовать новые хобби, погрузиться в новые для себя виды творческой деятельности. Онлайн-лагерь — это удобный для современных детей формат занятий, которые можно посетить из любой точки страны. Уверена, творческое коммьюнити, которое возникнет в нашем онлайн-лагере «Поколения М», общение с блогерами и звездными наставниками вдохновит многих ребят из Волгограда и поможет найти новых друзей и единомышленников,—- отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.  
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. 
В творческую группу «Поколение М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. 
За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. 
Все активности в группах и на сайте «Поколение М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта «Поколение М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей. 

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