«Бомбонера» на связи: «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для нового футбольного стадиона в Волгограде
Телеком 16.05.2022 13:34
16.05.2022 13:34
«Ростелеком» построил оптическую сеть и подключил к интернету новый детский футбольный стадион «Бомбонера» в Советском районе Волгограда. Дополнительно на территории спортивного объекта технические специалисты компании развернулисеть беспроводного доступа Wi-Fi для персонала и гостей, а также подключили удаленное управление охранной сигнализацией и сервис «М2М Контроль» для автоматической передачи показаний за потребленные энергоресурсы.
— Мы хотим воспитывать звезд профессионального футбола, поэтому постарались создать условия для тренировок мировогоуровня, включая инфраструктуру. Современные цифровые решения нам обеспечил “Ростелеком”: интернет, охрана, мобильная связь, посредством которой, в частности, управляется светодиодный экран. В планах — подключение интернет-телевидения, чтобы юные футболисты смотрели трансляции матчей и учились на примерах опытных спортсменов, — поделился Сергей Маланюк, вице-президент Волгоградской региональнойдетско-юношеской спортивной общественной организации по развитию футбола им.Леонида Слуцкого.
На территории спортивного комплекса, построенного на средства известного тренера Леонида Слуцкого, располагаются два поля, одно из которых находится в крытом манеже, беговая дорожка, административный корпус и трибуны для зрителей.
Сервис «Интернет для бизнеса», подключенный «Ростелекомом» на новом футбольном стадионе, обеспечивает высокую скорость доступа и стабильность связи при одновременной передаче фото и видео и другого тяжелого контента. При этом решение гарантируетзащиту от перегрузок и DDоS-атак.
Еще один сервис «М2М Контроль» — платформа удаленного управления сим-картами в устройствах и датчиках, подключенных к любому оборудованию в мобильной сети передачи данных. Оповещения о инцидентах клиент получает посредством SMS, e-mail или в виде push-уведомлений.
— Мы имеем в своем арсенале решения для широкого круга потребностей предприятий и организаций разного профиля. В Волгоградской области у нас много примеров сотрудничества с бизнес-проектами различного масштаба. Детский футбольный стадион “Бомбонера” занимает в этом ряду особое место. Нам приятно, что заказчики оценили нашу работу на “отлично” и пригласили команду наших специалистов на официальное открытие стадиона, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Получить подробности о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте компании.
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