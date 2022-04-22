Опубликовано видео ДТП с перевернувшимся Mercedes в центре Волгограда

ГУ МВД России по Волгоградской области утром 22 апреля опубликовало запись с камеры дорожного видеонаблюдения, на которой виден момент дорожно-транспортного происшествия с перевернувшимся на крышу автомобилем Mercedes. Об аварии ИА «Высота 102» сообщало накануне вечером.

Сообщили на утро в МВД и уточненную информацию о происшествии.

— По предварительной информации, в 21.05 26-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Краснознаменской в сторону улицы Комсомольской в среднем ряду, напротив дома № 6 при перестроении в левый ряд совершил столкновение с автомобилем Mercedes S500. За рулем попутной иномарки находился 23-летний водитель, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате ДТП водитель автомашины Мерседес S500 доставлен в медучреждение.

Судя по представленным полицейскими видеокадрам, водитель Mercedes S500 двигался на высокой скорости по Первой Продольной. Водитель же попутной иномарки очевидно даже не успел заметить его при перестроении.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области