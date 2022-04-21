Происшествия

В Волгограде рядом с обладмином перевернулся Mercedes: на месте полиция и МЧС

Происшествия 21.04.2022 22:45
21.04.2022 22:45


В Центральном районе Волгограда вечером 21 апреля рядом с администрацией Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия на крышу перевернулся легковой автомобиль. По сведениям читателей ИА "Высота 102", на месте работают полиция и сотрудники МЧС. 

- Проспект Ленина в сторону Комсомольской оказался полностью обездвижен, сообщают читатели. - В районе Современника иномарка, полностью искореженная лежит поперек дороги на крыше. На месте находятся спасатели, бригада скорой мощи, полицейские.  Проехать  невозможно, пришлось объезжать образовавшуюся пробку. 


По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, рядом с обладмином столкнулись два автомобиля Mercedes. Несмотря на жесткое столкновение и опрокидывание одной из иномарок, удалось избежать человеческих жертв. Помощь медиков потребовалась одному мужчине, получившему незначительные травмы. 

На Первой Продольной, согласно сервису Яндекс.Карты, в настоящее время наблюдается пробка. Транспорт движется со скоростью не больше 5 километров в час в границах от Астраханского моста до Волгоградского областного суда. 


Фото: Данил Котов / Жесть Волгограда / VK.com, Яндекс. Карты

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Происшествия
21.04.2022 20:07
Происшествия 21.04.2022 20:07

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 10:50
Происшествия 21.04.2022 10:50

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 09:57
Происшествия 21.04.2022 09:57

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 23:23
Происшествия 20.04.2022 23:23

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 19:12
Происшествия 20.04.2022 19:12

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 18:48
Происшествия 20.04.2022 18:48

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:37
Происшествия 20.04.2022 16:37

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:36
Происшествия 20.04.2022 16:36

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:15
Происшествия 20.04.2022 16:15

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 13:51
Происшествия 20.04.2022 13:51

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 13:31
Происшествия 20.04.2022 13:31

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 11:46
Происшествия 20.04.2022 11:46

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 10:46
Происшествия 20.04.2022 10:46

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 08:57
Происшествия 20.04.2022 08:57

0
Далее
Происшествия
19.04.2022 17:50
Происшествия 19.04.2022 17:50

0
Далее

Лента новостей

22:45
В Волгограде рядом с обладмином перевернулся Mercedes: на месте полиция и МЧССмотреть фотографии
22:08
«Идет ускоренная деградация»: вход на станцию площадь Ленина в Волгограде признан аварийнымСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список остановокСмотреть фотографии
20:33
«Навалил кучи и канул в Лету»: разорившийся застройщик поселил под Волгоградом людей рядом со свалкойСмотреть фотографии
20:25
«Островок стабильности»: волгоградские депутаты померились миллионамиСмотреть фотографии
20:07
Волгоградец снял квартиру и тайно вынес из нее стиральную машинкуСмотреть фотографии
19:47
Работодатели задолжали волгоградцам 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:36
«Коровы тоже из-за границы?»: в Волгоградской области подорожали молочные продуктыСмотреть фотографии
18:59
Из Волгограда отправлено еще 18 тонн гумпомощи участникам спецоперацииСмотреть фотографии
18:01
Всего две тысячи волгоградцев за 6 дней проголосовали по проектам благоустройстваСмотреть фотографии
17:48
Отвечать четко и быстро: чиновников в Волгоградской области обязали вести соцсетиСмотреть фотографии
17:29
«Проклятье Тракторного»: недострой на месте завода в Волгограде превращается в руиныСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде телевизионщики через суд требуют от мэрии ремонта дорогиСмотреть фотографии
16:55
Пенсионерку, зверски забившую хаски под Волгоградом, отправили под судСмотреть фотографии
16:38
Билайн предложил проверить качество связи и сэкономить семейный бюджетСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде скорректируют границы зон затопленияСмотреть фотографии
16:18
Вячеслав Бутусов выступит на «Волгоград Арене» 2 июляСмотреть фотографии
16:06
Комиссия РФС назвала ошибкой второй гол «Ротора» в ворота «КАМАЗу»Смотреть фотографии
15:11
Волгоград цветущий: белая сакура распустилась в ЦПКиОСмотреть фотографии
15:01
Волгоградская облдума срочно приняла семь антисанкционных законовСмотреть фотографии
14:54
Депутат поднял вопрос о собачьих экскрементах в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
14:47
В Волжском на предприятии по производству автобусов скрывали налогиСмотреть фотографии
14:25
Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитамСмотреть фотографии
14:25
Майора из Волгоградской области наградили медалью РосгвардииСмотреть фотографии
14:04
Глава волгоградской облкомприроды добавил воды в доклад о паводкеСмотреть фотографии
13:21
Семье погибшего Дениса Зорина вручили в Волгограде Звезду Героя РоссииСмотреть фотографии
13:21
Волгоградцам рассказали, как отстоять права в случае врачебной ошибкиСмотреть фотографии
12:28
Завод в Волгограде обязали поднять из воды два затонувших теплоходаСмотреть фотографии
12:15
Под Волгоградом зеку добавили срок за экстремистское письмоСмотреть фотографии
12:13
Освещение и проблемы детей: волгоградцы с жалобами обратились к БочаровуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 