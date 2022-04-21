В Центральном районе Волгограда вечером 21 апреля рядом с администрацией Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия на крышу перевернулся легковой автомобиль. По сведениям читателей ИА "Высота 102", на месте работают полиция и сотрудники МЧС.

- Проспект Ленина в сторону Комсомольской оказался полностью обездвижен, сообщают читатели. - В районе Современника иномарка, полностью искореженная лежит поперек дороги на крыше. На месте находятся спасатели, бригада скорой мощи, полицейские. Проехать невозможно, пришлось объезжать образовавшуюся пробку.





По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, рядом с обладмином столкнулись два автомобиля Mercedes. Несмотря на жесткое столкновение и опрокидывание одной из иномарок, удалось избежать человеческих жертв. Помощь медиков потребовалась одному мужчине, получившему незначительные травмы.

На Первой Продольной, согласно сервису Яндекс.Карты, в настоящее время наблюдается пробка. Транспорт движется со скоростью не больше 5 километров в час в границах от Астраханского моста до Волгоградского областного суда.