Экономика

Торговая сеть «Лента» отменила лимит на покупки в Волгограде

Экономика 05.04.2022 21:20
05.04.2022 21:20


В гипермаркетах «Лента» в Волгоградской области сняли почти все ограничения на продажу товаров в одни руки. Исключение составили лишь средства личной гигиены – покупатели могут приобрести не больше пяти упаковок в одном чеке, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Лимит на продажу круп, сахара, муки, чая, кофе, консервов, подгузники и ряд других категорий товаров полностью снят. Возвращение к обычному режиму в компании объяснили снижением спроса и, следовательно, исчезновением интереса перекупщиков, которые активизировались месяц назад.

Напомним, ограничения на продажу в одни руки отдельных категорий товаров «Лента» ввела в начале марта. Аналогичные меры применили и другие торговые сети, в том числе «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Покупочка» и другие.

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