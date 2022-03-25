Время действия «пересадочного» тарифа в Волгограде продлят вдвое

С одного до двух часов увеличится временной промежуток, когда пассажиры общественного транспорта в Волгограде могут сделать бесплатные пересадки по соответствующему тарифу. До конца марта транспортные предприятия завершат расчеты для пролонгации времени «пересадочного» тарифа, после чего изменения утвердят депутаты городской думы, сообщили в пресс-службе представительного органа.
Сейчас пассажир, заплатив единожды, может совершить неограниченное число пересадок только в течении 60 минут, при этом на транспортной карте должен быть подключен соответствующий тариф. С увеличением времени до 120 минут возможность сэкономить на проезде появится у значительно большего числа волгоградцев.
Помимо продления «пересадочного» тарифа чиновники, депутаты и специалисты транспортных предприятий Волгограда прорабатывают внедрение так называемого «туристического» тарифа. По нему гости города смогут совершать неограниченное число поездок в общественном транспорте в течение суток за фиксированную плату. О сроках введения тарифа в действие не сообщается.