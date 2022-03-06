В обесточенные штормом поселки Волгоградской области вернули свет

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» восстановили электроснабжение населенных пунктов в Волгоградской области, нарушенное штормовым ветром и снегопадом. Энергетики продолжают работать по точечным заявкам потребителей, задействованы 42 специалиста в составе 10 бригад и 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе «Россети Юг».
Напомним, рано утром 5 марта из-за штормового ветра, мокрого снега и ледяного дождя в Волгоградской области происходили локальные нарушения энергоснабжения. Под удар стихии попали Жирновский, Камышинский, Палласовский и Старополавский районы. Последствия непогоды ликвидировали 24 бригады и 24 единицы спецтехники. Для временного подключения нескольких населенных пунктов потребовались семь резервных источников общей мощностью 464 кВт.
– Энергетики оперативно запитали основную часть потребителей и всю ночь работали по точечным заявкам. Восстановительные мероприятия осложняли распутица на дорогах, обильный снегопад и порывистый ветер, – прокомментировала ведущий специалист компании по связям с общественностью Светлана Сазонова.
В «Россети Юг» напомнили, что председателям СНТ необходимо обеспечивать восстановление энергообъектов, находящихся в их зоне ответственности. Энергокомпания обслуживает сети товариществ только в рамках соответствующих договоров.