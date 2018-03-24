









Инспекторы ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», осмотревшие сегодня стадион «Волгоград Арена», выразили удовлетворение по поводу построенного спортивного объекта к предстоящим играм ЧМ-2018 в России, сообщает ИА «Высота 102». Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что стадион в Волгограде - просторный и солнечный, в нем «хорошо дышится». «Есть мелкие недостатки, но я уверен, что к тестовым матчам они будут устранены»,- сказал Смит. В целом он отметил, что Волгоград сумел воспользоваться возможностями, которые даёт чемпионат мира, провести масштабные преобразования и показать себя с лучшей стороны.













Отметим, что в эти дни эксперты ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» совершают по городам-организаторам чемпионата мира по футболу заключительный операционный визит, в ходе которого оценивают подготовку стадионов к мундиалю. Волгоград - предпоследний город в инспекционной поездке, которая станет заключительной перед ЧМ-2018.

В состав комиссии входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ. Делегацию возглавляют генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Своими впечатлениями о «Волгоград Арене» и о городе-герое сегодня они поделились с журналистами местных и федеральных СМИ на площадке стадиона. Общение, выстроенное по традиции в формате пресс-подхода, было недолгим.

Напомним, в июне этого года на стадионе пройдут четыре матча с участием команд Польши, Японии, Англии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта. До начала ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» запланированы три тестовых матча - 21 апреля, 2 и 9 мая. Эксперты ФИФА намерены присутствовать на каждом, чтобы уже на деле оценить готовность стадиона, всех его систем и прилегающей территории.



