Волонтеры и следователи ищут тело убитого матерью ребенка под Волгоградом на ледяном ветру (ВИДЕО)







В непростых условиях приходится работать волонтерам и следователям на свалке в Светлоярском районе Волгоградской области, где идут поиски убитого родной матерью 9-месячного ребенка. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места события, на полигоне ледяной ветер, от работающего экскаватора летит пыль, все это усугубляется тяжелым запахом – многие поэтому работают в респираторах. Волонтеры признались, что заняться этой нелегкой работой их заставило желание помочь правоохранительным органам найти тело несчастного малыша. Многих ребят потрясла эта страшная история и они сочли своим долгом принять участие в поиске черного пакета, где может находиться убитый собственной матерью малыш. Однако сделать это будет крайне трудно: за несколько дней, что прошли после убийства ребенка, толщина захороненных отходов на полигоне достигла полутора метров.

Напомним, сегодня добровольцы присоединились к поискам тела девятимесячного ребенка, убитого своей матерью в центре Волгограда. Сегодня более двух десятков человек выехали на мусорный полигон в Светлоярском районе. Туда, как выяснили следователи, вывезли отходы из баков, в которые 26-летняя фроловчанка выкинула тело малыша. Территорию полигона обследуют сотрудники правоохранительных органов.

Поиски идут на участке мусорного террикона размерами 15 на 50 метров. Когда 9 марта на полигоне стало известно о случившейся трагедии, машины с отходами стали разгружать в другом месте.

Напомним, по данным следствия, 1 марта женщина вместе с сыном ушла из общежития во Фролово. Приехав в Волгоград, она сняла квартиру в Центральном районе в доме №12 по улице Ткачева. А через два дня задушила сына, упаковала тело в пакет и выбросила его вместе с мусором. Позже, на допросе, она рассказала, что пошла на преступление, потому как не хотела воспитывать второго ребенка. К тому же родители упрекали ее в том, что у нее нет постоянной работы.



