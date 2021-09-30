Отопительный сезон начался уже в девяти муниципалитетах Волгоградской области

Общество 30.09.2021 11:47
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30.09.2021 11:47
Постановления о подтопке социальных учреждений приняты уже в 21 муниципальном образовании Волгоградской области, о старте отопительного периода – в девяти. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете ЖКХ, распоряжения о начале отопительного периода подписаны в Еланском, Жирновском, Иловлинском, Октябрьском, Палласовском, Среднеахтубинском, Чернышковском, Урюпинском районах и в Урюпинске. О подтопке социально значимых объектов – в Городищенском, Даниловском, Жирновском, Калачевском, Клетском, Киквидзенском, Николаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Нехаевском, Ольховском, Палласовском, Руднянском, Серафимовичском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском, Чернышковском районах, а также в самом Урюпинске, городском округе-город Михайловка и Камышине.
На сегодняшний день тепло в соответствии с поступившими заявками руководителей поступает в 346 учреждений сферы здравоохранения, образования, культуры и др. В том числе в 144 школы, 75 детских садов, 60 больниц. Подача теплоносителя проводится в строгом соответствии с поступающими заявками руководителей учреждений. В жилом фонде батареи многоквартирных домов потеплели в Еланском, Чернышковском районах, Урюпинске и Михайловке.
Между тем, в крупных городах региона, таких, как Волгоград и Волжский, пока до начала обогрева многоквартирных домов еще далеко. Это случится не раньше 10 октября в Волгограде и 7 октября в Волжском.
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