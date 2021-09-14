



Двое взрослых и ребенок получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в Советском районе на 17 км автодороги "Новый Рогачик - Волгоград".

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2105", который следовал в сторону Нового Рогачика, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Land Rover" под управлением 32-летнего водителя. Иномарка перевернулась. В результате ДТП пострадал воитель внедорожника и его пассажиры - 26-летняя женщина и 6-летний ребенок.



