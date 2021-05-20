В Волгограде хозяйка BMW "повесила" на банк кучу штрафов за нарушение ПДД





Кредитная организация, которой жительница Волгоградской области оставила свой автомобиль BMW в залог, получила с машиной и кучу штрафов за нарушение ее владелицей правил дорожного движения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФССП России по региону, женщина накопила 61 штраф на сумму более 40 тысяч рублей. Оплаты по протоколам Госавтоинспекции она избегала, потом уклонялась и от выплаты долга в рамках исполнительного производства.

Позже выяснилось, что свой автомобиль волгоградка оставила в залог коммерческой организации под займ. Однако выкупать транспортное средство она не стала и компании пришлось реализовывать иномарку в счет погашения задолженности. Так как машина была зарегистрирована на имя должницы, судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия до полного погашения долгов.

В итоге коммерческой организации пришлось выплатить долг по штрафам, чтобы иметь возможность реализовать залоговое имущество.



