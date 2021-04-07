Грозовой фронт идет на Волгоградскую область

Общество 07.04.2021 12:38
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07.04.2021 12:38
Сегодня во второй половине дня в центральных и западных районах Волгоградской области ожидаются грозы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального ЦГМС, в течение всего дня, ночью и завтра утром в отдельных муниципальных районах также будет дуть сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.
Накануне, напомним, Волгоград оказался во власти скандинавского циклона. Шквалистый ветер валил светофоры, рекламные конструкции. В результате падения дерева в Красноармейском районе погибла 64-летняя пенсионерка. В Тракторозаводском районе еще одну женщину, на которую свалился тополь, с травмами увезли в больницу.
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