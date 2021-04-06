Общество

Ничего не закончилось: ураган и снегопад продолжат терзать Волгоградскую область

Общество 06.04.2021 17:11
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06.04.2021 17:11


Северную часть Волгоградской области замело. Как рассказали ИА «Высота 102» жители региона, снег выпал сегодня в Руднянском, Урюпинском, Котовском, Камышинском, Жирновском и Еланском  районах. В некоторых городах и селах образовались настоящие сугробы. Ситуация осложняется сильным ветром, который в Волгограде уже привел к трагическим последствиям - упавшее дерево насмерть придавило 64-летнюю женщину. 

Ранее, напомним, синоптики предупреждали о нашествии скандинавского циклона на европейскую часть России. На Волгоградскую область он обрушился в виде смешанных осадков – дождя, снега, града и урагана. Однако погода в регионе еще несколько дней будет держать в напряжении. Так, по прогнозу Гидрометцентра РФ, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в Волгоградской области задержатся до 8 апреля. Кроме того, ураганный ветер станет лишь чуть слабее. Если сегодня его порывы достигали 25 метров в секунду, то завтра и послезавтра ветер будет ненамного меньше - до 21 м/с.
Фото ИА "Высота 102", Котово_лайф ВК.

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