Слезы текут: в Волгоградской области подорожали лук, чай и рис

Общество 25.03.2021 14:51
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25.03.2021 14:51
В Волгоградской области продолжился рост стоимости основных продуктов питания. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения цен зафиксировал Волгоградстат. Так, среди овощей больше всего подорожал лук – на 5,26% (средняя стоимость составила 24 рубля 62 копейки). На 1,5% в цене прибавили яйца, которые теперь стоят почти 77 рублей за десяток. Подорожал на 2% рис (до 48 рублей 78 копеек за килограмм), мука – на 1,3% (до 34 рублей), сметана – на 1,5% (до 223 рублей). Также чуть подорожал сахар – на 0,13%. Теперь килограмм этого продукта в среднем стоит 45 рублей 7 копеек. При этом на сахар, напомним, правительство России устанавливало предельную цену на уровне 45 рублей. А вот цены на другой регулируемый правительством продукт – растительное масло – на прошлой неделе не изменились. Однако все равно средняя цена на масло в регионе превысила предельный уровень, который был определен в размере 110 рублей за килограмм, на 2 рубля 86 копеек.
Напомним, в конце февраля этого года в кабмине объявили о начале мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Новый инструмент, поясняли в правительстве, позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен. Для каждого министерства определили свой перечень товаров и услуг, за которыми теперь наблюдают федеральные чиновники.
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