Общество 06.01.2021 14:30
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06.01.2021 14:30
Жители Волгограда продолжают присылать в редакцию и публиковать в социальных сетях фотографии последствий порывов на коммунальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», первые дни 2021 года ознаменовались в Волгограде и Волжском многочисленными коммунальными авариями. Однако на шестой день нового года «сюрпризы» от ЖКХ, как уверяют горожане, не заканчиваются.
С 31 декабря и по сегодняшний день течет труба у дома №62 по улице Варшавской в Краснооктябрьском районе. Жители прислали в редакцию фотографии, на которых запечатлены ледяные торосы, образовавшиеся от замерзающей на дороге воды. Из-за сугробов и льда трудно проехать по улице Варшавской, которая пересекает улицу Кузнецова в 130 метрах от поликлиники.
Фото Егора Бородина, ВКонтакте
Жители Жилгородка, которые уже несколько дней страдают от коммунальных аварий, продолжают выкладывать в социальные сети эпичные фотографии. На них запечатлены клубы пара над школой №40. Пользователи соцсети утверждают, что около образовательного учреждения произошел порыв на теплотрассе, поэтому над школой образовался пар.
Прорвало трубу и в поселке Аэропорт. По данным пресс-службы «Концессии теплоснабжения», у дома №20 была зафиксирована нештатная работа сбросника - специального устройства системы теплоснабжения дома, предназначенного для отвода теплоносителя в повышенном объеме. Рабочие оперативно заменили устройство без прекращения теплоснабжения потребителей.
Фото из группы «Жесть Волгограда», Вконтакте
«Высота 102» ожидает комментарии от «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» по ситуации на других объектах.
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