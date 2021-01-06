







Жители Волгограда продолжают присылать в редакцию и публиковать в социальных сетях фотографии последствий порывов на коммунальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», первые дни 2021 года ознаменовались в Волгограде и Волжском многочисленными коммунальными авариями. Однако на шестой день нового года «сюрпризы» от ЖКХ, как уверяют горожане, не заканчиваются.





С 31 декабря и по сегодняшний день течет труба у дома №62 по улице Варшавской в Краснооктябрьском районе. Жители прислали в редакцию фотографии, на которых запечатлены ледяные торосы, образовавшиеся от замерзающей на дороге воды. Из-за сугробов и льда трудно проехать по улице Варшавской, которая пересекает улицу Кузнецова в 130 метрах от поликлиники.





Фото Егора Бородина, ВКонтакте

Жители Жилгородка, которые уже несколько дней страдают от коммунальных аварий, продолжают выкладывать в социальные сети эпичные фотографии. На них запечатлены клубы пара над школой №40. Пользователи соцсети утверждают, что около образовательного учреждения произошел порыв на теплотрассе, поэтому над школой образовался пар.

Прорвало трубу и в поселке Аэропорт. По данным пресс-службы «Концессии теплоснабжения», у дома №20 была зафиксирована нештатная работа сбросника - специального устройства системы теплоснабжения дома, предназначенного для отвода теплоносителя в повышенном объеме. Рабочие оперативно заменили устройство без прекращения теплоснабжения потребителей.





Фото из группы «Жесть Волгограда», Вконтакте

«Высота 102» ожидает комментарии от «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» по ситуации на других объектах.



