Скользкая погода: сильный ветер и гололед предсказали в Волгоградской области

Общество 25.12.2020 17:13
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25.12.2020 17:13
Погода в Волгоградской области ухудшается. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, сегодня с 19:00 и до конца суток, а также завтра днем ожидается гололед, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Все это будет сопровождаться усилением южного ветра порывами до 20 метров в секунду.
Сотрудники МЧС советуют жителям региона при выходе на улицу использовать ледоступы, нескользящую обувь, а если такой нет, то наклеивать на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту. Необходимо отказаться в гололедицу от высоких каблуков. Передвигаться нужно небольшими скользящими шажками, смотреть под ноги и обходить опасные места.
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