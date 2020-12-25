Скользкая погода: сильный ветер и гололед предсказали в Волгоградской области





Погода в Волгоградской области ухудшается. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, сегодня с 19:00 и до конца суток, а также завтра днем ожидается гололед, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Все это будет сопровождаться усилением южного ветра порывами до 20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС советуют жителям региона при выходе на улицу использовать ледоступы, нескользящую обувь, а если такой нет, то наклеивать на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту. Необходимо отказаться в гололедицу от высоких каблуков. Передвигаться нужно небольшими скользящими шажками, смотреть под ноги и обходить опасные места.



