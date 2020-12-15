Общество

Дорожники приготовились к снежному бурану в Волгоградской области

Общество 15.12.2020 08:34
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15.12.2020 08:34


Федеральные дорожники в 5 регионах страны приведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ  Упрдор Москва-Волгоград, согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, 15-16 декабря на подведомственных трассах возможны неблагоприятные погодные условия. В Воронежской, Волгоградской, Тамбовской и Рязанской областях ожидается снег, местами умеренный, температура воздуха при этом опустится до -15 градусов Цельсия, а ветер усилится до 12 м/с. В Ростовской области также возможны осадки – преимущественно в виде мокрого снега с дождем при колебаниях температуры от -4 до +2 градусов Цельсия. На отдельных участках трасс  из-за тумана ожидается снижение видимости до 300-500 м.
Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами  подрядные организации готовы задействовать 509 единиц техники, в том числе в Волгоградской - 184. 
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
В случае нештатных ситуаций на трассе можно обращаться  по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432, 8(863) 2329460, (8442) 50-31-22, пояснили в учреждении.

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