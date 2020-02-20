Общество 20.02.2020 12:48
0
20.02.2020 12:48
В ЗАГСах Волгоградской области не наблюдается свадебного бума среди желающих скрепить союз узами брака в символическую дату – 20.02.2020. Такой вывод сделали журналисты ИА «Высота 102», позвонившие в некоторые ЗАГСы городов Волгоградской области. Например, в ЗАГСе Центрального района Волгограда сегодня не было зарегистрировано ни одной пышной церемонии. «Приходили расписывались пары с беременными невестами, все скромно», - сообщили здесь. В ЗАГСе Тракторозаводского района сегодня поженились четыре пары. «Никакого бума у нас точно нет, регистрируем браки, как обычно», - пояснили здесь.
В ЗАГСе №2 в Волжском, правда, отметили небольшой интерес женихов и невест к этому дню. «По четвергам мы обычно браки не регистрируем, но были запросы со стороны желающих пожениться именно в эту дату. Так что мы пошли навстречу и зарегистрировали сегодня шесть пар», - рассказали здесь.
Впрочем, отметили в ЗАГСах, днем свадебного бума вполне может стать предстоящая суббота - 22.02.2020, день так называемых «пяти двоек». В том числе и потому, что суббота является традиционным днем празднования свадеб.
Реклама
Оживленный перекресток в центре Волгограда «оккупировали» строители20.02.2020 13:29
Общество 20.02.2020 13:29
Губернатор Волгоградской области проверяет боеготовность военных, силовиков, чиновников и журналистов20.02.2020 13:03
Общество 20.02.2020 13:03
Волгоградцы на Масленицу продегустируют куклы из блинов20.02.2020 12:57
Общество 20.02.2020 12:57
В Волгограде транспортные карты льготников получили 65 тысяч человек20.02.2020 11:43
Общество 20.02.2020 11:43
«Это был сюрприз на катке»: волгоградец сделал своей девушке оригинальное предложение руки и сердца (ВИДЕО)20.02.2020 10:19
Общество 20.02.2020 10:19
Секрет долголетия от Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области20.02.2020 08:19
Общество 20.02.2020 08:19
Надписи «Сталин» восстановят на историческом здании в центре Волгограда19.02.2020 17:51
Общество 19.02.2020 17:51
Сбербанк поможет подарить близким и друзьям WOW-день19.02.2020 17:13
Общество 19.02.2020 17:13
Авария с опасным лифтом подвела ООО «Волгоград-Сити» под штраф19.02.2020 15:21
Общество 19.02.2020 15:21
Мусорный регоператор «размножил» волгоградских дачников ради больших счетов19.02.2020 14:32
Общество 19.02.2020 14:32
Утро в детском саду: губернатор Волгоградской области проинспектировал строительство19.02.2020 10:44
Общество 19.02.2020 10:44
Жителям Волгоградской области вернут часть потерянных денег в финансовой пирамиде18.02.2020 13:08
Общество 18.02.2020 13:08
Из того, что было: чучело Масленицы в Волгограде делают с изюминкой18.02.2020 12:47
Общество 18.02.2020 12:47
Главгосэкспертиза одобрила телетрапы и объединение двух терминалов в аэропорту Волгограда18.02.2020 12:18
Общество 18.02.2020 12:18
Эксперты: Волгоград нуждается в мирном символе18.02.2020 12:17
Общество 18.02.2020 12:17
Реклама