



В ЗАГСах Волгоградской области не наблюдается свадебного бума среди желающих скрепить союз узами брака в символическую дату – 20.02.2020. Такой вывод сделали журналисты ИА «Высота 102», позвонившие в некоторые ЗАГСы городов Волгоградской области. Например, в ЗАГСе Центрального района Волгограда сегодня не было зарегистрировано ни одной пышной церемонии. «Приходили расписывались пары с беременными невестами, все скромно», - сообщили здесь. В ЗАГСе Тракторозаводского района сегодня поженились четыре пары. «Никакого бума у нас точно нет, регистрируем браки, как обычно», - пояснили здесь.

В ЗАГСе №2 в Волжском, правда, отметили небольшой интерес женихов и невест к этому дню. «По четвергам мы обычно браки не регистрируем, но были запросы со стороны желающих пожениться именно в эту дату. Так что мы пошли навстречу и зарегистрировали сегодня шесть пар», - рассказали здесь.

Впрочем, отметили в ЗАГСах, днем свадебного бума вполне может стать предстоящая суббота - 22.02.2020, день так называемых «пяти двоек». В том числе и потому, что суббота является традиционным днем празднования свадеб.



