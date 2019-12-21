В Волгограде лишили лицензии перевозчика за автобусы - «призраки»

Общество 21.12.2019 14:43
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21.12.2019 14:43
Индивидуального предпринимателя Олега Захарова лишили свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 781 «г. Волгоград (АВ) – ст. Усть-Бузулукская», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области.
С заявлением в судебный орган обратился комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, куда поступила жалоба местной жительницы на то, что автобусы на линию не выходят, расписание движения по указанному маршруту не соблюдается.
В ходе контрольных мероприятий информация подтвердилась. Было установлено, что с 1 августа по 14 октября текущего года предприниматель не выходил на линию. ГКУ ВО «Безопасный регион» в своем письме сообщило, что маршрут № 781 внесен в электронный реестр маршрутов Волгоградской области, но перевозчик не соблюдает утвержденный регламент, не высылает необходимые данные, поэтому предоставить информацию о ежедневном выполнении рейсов с указанием времени отправления от конечных пунктов на указанном маршруте не представляется возможным.
В материалах дела отмечается, что предприниматель самовольно изменил количество выполняемых рейсов, предусмотренное расписанием движения транспортных средств по межмуниципальному маршруту, а также не обеспечил представление информации о месте нахождения автобусов, используемых для регулярных перевозок по маршруту. Сам предприниматель в суд не явился, хотя был извещен должным образом.
Заявление комитета транспорта было удовлетворено в полном объеме. Суд постановил прекратить действие свидетельства на осуществление регулярных перевозок, которое выдавалось предпринимателю до 18 июля 2021 года. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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