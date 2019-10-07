Опасные туманы поджидают волгоградских водителей на дорогах

Общество 07.10.2019 09:16
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07.10.2019 09:16
В преддверии сезона туманов сотрудники ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградский области начали проводить профилактические беседы с водителями. Как сообщает ИА «Высота 102», один из «ликбезов» прошел на стационарном посту ДПС в Городищенском районе - автомобилистам вручались памятки с рекомендациями по управлению машиной в условиях тумана. Дорожные полицейские отмечают, что самая большая опасность при движении в тумане - автомобили, двигающиеся без света, а также велосипедисты и пешеходы, столкновение с которыми может произойти прежде, чем они будут замечены. Поэтому во время тумана необходимо строго держать дистанцию и не идти на обгон, даже если кажется, что дорога свободна, так как при движении в условиях недостаточной видимости расстояние до встречного автомобиля кажется большим, чем в действительности.
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