Расследования

Потерпевшие по делу Ивана Геля выступили против судебного процесса в Иловле

Расследования 02.10.2024 19:25
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02.10.2024 19:25


В Волгоградской области встал вопрос о месте проведения судебного следствия по уголовному делу в отношении главы Иловлинского района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102»,  против процесса в Иловлинском районном суде выступили потерпевшие. 

Напомним, что материалы уголовного дела по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий – поступило в районный суд в Иловле 19 сентября текущего года.  В тот же день судья Вячеслав Пичугин приступил к ознакомлению с материалами. Однако до сих пор дата первого судебного заседания не назначена.  

26 сентября в Иловлинский районный суд поступила жалоба от жителей Иловли, которые проходят по уголовному делу в качестве потерпевших, – сообщил собственный источник информагентства. – Так вот они просят, чтобы судебный процесс состоялся в любом другом суде региона. Одним словом, лишь бы не в Иловле, где Иван Степанович, безусловно, имеет большой вес в различных кругах, так как давно возглавляет район. Данная просьба потерпевших вполне логична – люди рассчитывают и добиваются беспристрастного правосудия. 

На данный момент решение судьи Иловлинского районного суда пока остается неизвестным. Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ситуацией. 

Уголовное дело в отношении главы Иловлинского района было возбуждено после пожара в августе 2022 года, в результате которого погиб начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин, еще три сотрудника администрации пострадали.

Расследуя смерть чиновника на пожаре, следственные органы пришли к выводу, что погибший и пострадавшие исполняли поручение главы района Ивана Геля. Согласно материалам дела, именно руководитель администрации направил подчиненных на место пожара, не представив им ни спецсредств для тушения, ни средств индивидуальной защиты. Троим чиновникам удалось спастись лишь благодаря местному фермеру, который эвакуировал их из зоны пожара. 

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