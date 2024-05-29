ГУ МВД сообщило подробности гибели мотоциклиста в ДТП под Волгоградом





ГУ МВД России по Волгоградской области 29 мая озвучило обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Новоаннинском районе, в результате которого накануне погиб водитель мотоцикла «Урал».

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло по вине самого водителя мотоцикла. Выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, не имея прав.

– В 10.30 на 148-м километре автодороги «Самойловка-Шумилинская» 40-летний лишенный права управления водитель мотоцикла «Урал» не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Crafter, водитель которого, в свою очередь, осуществлял обгон впереди идущего транспортного средства, – сообщили в региональном главке полиции.

После столкновения и Volkswagen Crafter, и мотоцикл съехали с дороги в кювет. Водитель «Урала» скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области