Происшествия

ГУ МВД сообщило подробности гибели мотоциклиста в ДТП под Волгоградом

Происшествия 29.05.2024 12:08
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29.05.2024 12:08


ГУ МВД России по Волгоградской области 29 мая озвучило обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Новоаннинском районе, в результате которого накануне погиб водитель мотоцикла «Урал». 

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло по вине самого водителя мотоцикла. Выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, не имея прав. 

В 10.30 на 148-м километре автодороги «Самойловка-Шумилинская» 40-летний  лишенный права управления водитель мотоцикла «Урал» не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Crafter, водитель которого, в свою очередь, осуществлял  обгон впереди идущего транспортного средства, – сообщили в региональном главке полиции. 

После столкновения и Volkswagen Crafter, и мотоцикл съехали с дороги в кювет. Водитель «Урала» скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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