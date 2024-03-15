Общество

В Волгоградской области озвучили итоговую явку первого дня выборов президента

Общество 15.03.2024 21:25
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15.03.2024 21:25


Первый день голосования на выборах президента России завершился в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облизбиркоме, явка 15 марта по состоянию на 20.00 составила 44,82%.

- Избирательные участки в соответствии с законодательством были открыты с 08:00 до 20:00. Жители Волгоградской области проявляют высокую активность: в первый день голосования явка составила 44,82%. Избиратели приходят семьями, с хорошим настроением, атмосфера на участках позитивная, - сказал председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин.

Во второй день голосования, 16 марта, избирательные участки начнут работу в 8.00. Для тех, кто не может лично посетить участок, обеспечена возможность проголосовать на дому.

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