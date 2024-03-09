Бочаров: отбиты все атаки БПЛА в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал очередную атаку ВСУ беспилотными летательными аппаратами, сообщает V102.RU.

— Силами ПВО Минобороны РФ отбиты все атаки БПЛА киевского режима в течение последних двух суток на территорию Волгоградской области — жертв и разрушений не допущено, — сообщил глава региона.

Напомним, что в небе над Волгоградской области сегодня ночью средствами ПВО уничтожено еще три беспилотника. Всего за двое суток на территории региона сбиты 18 БПЛА.

Фото: архив ИА «Высота 102»